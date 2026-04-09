「SEVENTEENでなければ…」ジョシュア、英中雑誌で同時表紙の快挙！グループへの“愛”を語る | RBB TODAY

SEVENTEENのジョシュアがグループへの思いを明かした。

ファッション誌『PUSS PUSS』は4月8日、公式SNSを通じてジョシュアと共にした雑誌カットを公開した。

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公開された写真の中でジョシュアは、抑制された表情と余裕のあるポーズで特有の洗練された雰囲気を演出した。彼は高級感のあるスタイリングを完璧にこなし視線を釘付けにする一方で、深みのある眼差しが相まって、彼ならではの独歩的なオーラを完成させた。

『PUSS PUSS』は2014年にイギリスで創刊され、俳優のシャロン・ストーン、カイリー・ジェンナー、ナオミ・アッキー、歌手のチャーリーXCXなどトップスターたちとコラボしてきた。

2022年には中国版を新設し、読者層を広げた。ジョシュアは同誌の創刊以来、初めてイギリス版と中国版の表紙を同時に制覇し、グローバルな話題性を証明した。

（写真提供＝『PUSS PUSS』）ジョシュア

雑誌撮影と共に行われたインタビューでは、スーパーボウルやゴールデングローブ賞に出席した際の秘話を聞くことができた。ジョシュアは「SEVENTEENでなければ得られなかった機会」だと語り、「このチームのメンバーであるという事実がどれほど大きな幸運か、毎瞬間に実感している」と振り返った。

彼はまた「自分が何を好きなのか探し続けている」とし、「様々な経験をしてみれば、真に情熱を注げる対象を見つけられると考えている」と付け加えた。

なお、ジョシュアが所属するSEVENTEENは、去る4月4・5日に仁川アシアド主競技場で「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」を盛況のうちに終えた。メンバーたちは同公演の終盤に13人全員での2度目の再契約を宣言し、固い絆を示した。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョシュア プロフィール

1995年12月30日生まれ。本名ホン・ジス、英語名ジョシュア・ホン。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。優れたビジュアルに定評があり、韓国では「ビジュアルプリンス」と呼ばれることも。紳士的な性格から「ジェントルマン」の愛称で親しまれるが、独特なギャグセンスで“メンバー随一のおもしろキャラ”としてもポジションを確立している。

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