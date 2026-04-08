びっくりドンキー、グランドメニューをリニューアル！ガーリックチキン＆ハンバーグステーキなど新商品が登場 | RBB TODAY

びっくりドンキーは4月8日、グランドメニューをリニューアルした。今回の刷新では、ガーリックチキン＆ハンバーグステーキやガーリックチキンステーキ、ネギ塩サラダ、ライトセット、オーロラシュリンプ＆ポテト、珈琲パフェ、シナモンロールなどが新たに加わっている。

びっくりドンキーのグランドメニューがリニューアル！

新メニューのガーリックチキン＆ハンバーグステーキは、ガーリック風味のチキンステーキとハンバーグを盛り合わせた一皿。価格はMサイズで1,710円（税込）。チキンをメインで味わいたい人向けに、ガーリックチキンステーキも1,520円（税込）で用意している。

ガーリックチキンステーキ

サイドメニューでは、きゅうりやビタミン大根、わかめ、長ネギを合わせたネギ塩サラダが登場。オーロラシュリンプ＆ポテトは790円（税込）で、えびとポテトを組み合わせた一品として展開する。少なめのライスとサラダにスープ、北海道ミニソフトを組み合わせたライトセットも追加され、レギュラーは940円（税込）、エッグ、おろしそは1,090円（税込）、チーズとパインは1,140円（税込）となっている。

ネギ塩サラダ

ライトセット（おろしそ）

デザートでは、自社焙煎のブレンドコーヒーを使ったコーヒー寒天と北海道ソフトクリームを合わせた珈琲パフェが690円（税込）、シナモンロールが660円（税込）で登場。シナモンロールコーヒーセットとモーニング シナモンロールセットは、それぞれ760円（税込）で販売される。食事メニューに加え、軽食やデザートの選択肢も広がる内容となっている。

珈琲パフェ