ダンスチャレンジの制作に『好きすぎて滅！』振付師が参加！ILLIT、日本の新曲『Bubee』リリース | RBB TODAY

ガールズグループILLITの新曲が遂に配信スタートし、主題歌を務めるアニメとともに注目を集めている。

ILLITが、4月5日より放送を開始したテレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌である日本3rdデジタルシングル『Bubee』を本日（4月6日）0時にリリースした。ILLITならではの魔法少女の感性とアニメのシナジー効果が、すでに反響を呼んでいる。

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『Bubee』は、渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POPの雰囲気を融合させたダンスポップ曲だ。柔らかなキーボードが奏でる浮遊感と、疾走感あふれるドラムが交差する独創的なサウンドが印象的だ。

渋谷系の甘酸っぱいメロディと現代的なダンスグルーヴ、日本のサブカルチャーに根ざしたポップな質感が混ざり合い、唯一無二の世界を描き出す。相棒・仲間という意味の「Buddy」が基になった『Bubee』というタイトルには、「愛おしい君となら何者にでもなれる」という想いと、新しい自分を追い求める決意が込められている。

今回も最強の布陣が制作に参加した。『全方向美少女』などTikTokを中心に”バズ”を生み出す新世代シンガーソングライターの乃紫が作詞を担当し、繰り返される「Bubee Bubee Bubee Love」のフレーズが、中毒性を際立たせている。

さらに、M!LKの『好きすぎて滅！』、CUTIE STREETの『かわいいだけじゃだめですか？』などのヒット曲を手掛け、TikTok総再生回数150億回超えの話題の振付師、槙田紗子がSNSチャレンジの振付制作に参加した。

楽曲名の由来となった「Buddy」にちなみ、友人や恋人、家族など、誰かと2人で楽しめるダンスチャレンジをテーマに制作し、ペアごとの関係性に合わせてアレンジして楽しめるのがポイントだ。

（P）＆（C）BELIFT LAB Inc.

ILLITのメンバーたちが、ペアごとに見せる個性が好評を博しているのに加え、MOKAとガールズグループ宇宙少女のDAYOUNG、『魔法の姉妹ルルットリリィ』声優陣などのダンスチャレンジ動画も話題になっている。

2025年にリリースした初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』で一躍ヒットを巻き起こしたILLIT。1月放送のテレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』のオープニングテーマとなった『Sunday Morning』に続き、精力的に日本オリジナル曲をリリースする彼女たちの新たな挑戦から目が離せない。

なお、ILLITは、3月14日より初のライブツアー『ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’』が幕を開け、日本では来る6月13～14日に愛知、20～21日に大阪、29～30日に福岡、7月18～19日に兵庫、23・25～26日に東京を巡り、5都市11公演を開催する予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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