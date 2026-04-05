砂時計ウエストがくっきりと…BLACKPINK・ジェニー、ふんわり透けトップスで艶やかに | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、シースルー素材を活用した圧倒的なファッションセンスを披露し、話題になっている。

去る4月4日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ジェニー、シースルー衣装で大胆に

彼女は、ファッションブランド「JACQUEMUS（ジャックムス）」の創設者サイモン・ジャックムスとともに撮影した複数枚の写真を公開した。

今回の投稿は、「JACQUEMUS」とシャンパンブランド「VEUVE CLICQUOT（ヴーヴ・クリコ）」のコラボレーションプロジェクト「an ode to joy」を記念したものである。

公開された写真のなかのジェニーは、全身がかすかに透ける黒色のトップスに、膝丈のタイトスカートを合わせ、優雅でありながらも大胆なスタイルを完成させた。

特に、トップスの内側にシルエットが浮かび上がる演出を通じて、彼女ならではの妖艶な雰囲気を倍増させた。

ともに公開された鏡越しの自撮りや全身の写真では、自然なウェーブヘアと黒色のハンドバッグを合わせ、洗練された美しさを加えた。

（写真＝ジェニーInstagram）

ジェニーは、写真とともに「ついにサイモン初の韓国訪問！カムサハムニダ」として、自分と誕生日が同じサイモン・ジャックムスに対する愛情を示した。

なお、ジェニーとサイモン・ジャックムスは、芸能界とファッション界を代表する親しい間柄としてよく知られている。

先立って、ジェニーはイタリア・カプリ島で開催された「JACQUEMUS」の15周年ランウェイショーのモデルを務めるなど、ブランドのミューズとして活発に活動を展開している。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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