K-POPソロ歌手のMVにアンジェリーナ・ジョリーの娘が出演！自らオーディションに応募 | RBB TODAY

女優アンジェリーナ・ジョリーと俳優ブラッド・ピットの娘、シャイロ・ヌーベル・ジョリー（19）がK-POPのミュージックビデオにサプライズ登場し、大きな話題になっている。

4月4日（現地時間）、海外メディアの報道によると、シャイロは最近公開されたガールズグループ宇宙少女（WJSN）のメンバー、ダヨンの新曲『What's A Girl To Do』のミュージックビデオティザーに姿を現した。

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約30秒の短いティザー動画のなかで、シャイロは美しくも洗練された魅力を披露した。特に、部分的に編み込んだヘアスタイルとゴールドのフープピアスは、彼女ならではのクールな雰囲気を倍増させた。

何より目を引いたのは、母親アンジェリーナ・ジョリーに似た個性的なビジュアルだ。ぷっくりとした唇と魅惑的な顔立ちは、母親の全盛期を再び見ているかのようで、感嘆を誘った。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）ダヨンのMVに登場したシャイロ

今回の出演は“コネ”ではなく、堂々たる実力で勝ち取ったものだという。ダヨンの所属事務所STARSHIPエンターテインメント側は、現地メディアを通じて、アメリカで出演者を選ぶ公開オーディションを実施したと伝えた。シャイロはダンスグループ「Culture」の一員として応募し、抜擢された。

撮影時は、彼女がアンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの娘であるということをスタッフは全く知らず、最近になって偶然これを知り、驚いたという。

（写真提供＝OSEN）ダヨン

なお、シャイロは2024年に18歳の誕生日を迎え、自身の名前から父親の姓「ピット」を削除し、「シャイロ・ヌーベル・ジョリー」へと改名申請を行い、話題になった。

なお、ダヨンの『What's A Girl To Do』のミュージックビデオ本編は、来る4月7日に公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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