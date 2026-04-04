ジェジュン、今年ついにゴールイン？“ウェディングプランナー”まで登場し大盛り上がり | RBB TODAY

歌手ジェジュンが、自分でも気づかないうちに結婚を約束してしまい、戸惑った。

去る4月3日、韓国で放送されたKBS 2TV『新商品発売～コンビニレストラン』にて、ジェジュンが父親の誕生日の食事を準備した。

【写真】ジェジュン「5年以内に結婚できなければ…」

この日、ジェジュンの家族の様子が捉えられた。父親は、誕生日の願い事として、「27歳で結婚すると言っていたのに、40歳までには結婚するって」として、「息子の結婚が願いだ」と、結局は結婚を望んだ。

これに対し、ジェジュンは「1人で結婚できる世の中ではない」と困惑したが、母親は「どんな人でも相手はいる」と小言を言った。

続けて、母親が「誰がうちのお嫁さんになるのかしら、うちに嫁いだら運が向いてくるはずだけど」と話すと、ジェジュンは「40歳になり、よりプレッシャーになった」と終わりの見えない結婚の話に頭を抱えた。

（写真＝KBS 2TV）ジェジュン

こうしたなか、ジェジュンは「ヒョミンの結婚式を見て、すごく美しくてときめいた」と感嘆し、ガールズグループT-ARA出身のヒョミンは「望むならお手伝いする。ほぼマスターした」と冗談を言った。

このとき、ジェジュンは「生卵は絶対に割れない、スポーツのプロでも割れないんだ」として、「もし割れたら結婚する。割れなかったら…」と伝えると、母親は「やってみて」と促した。

そうして生卵を思わず割ってしまったジェジュンは、「どうせ割れないと思ってやったのに、粉々になった」と戸惑った。母親は、「いつ行くのかと思っていたけれど、はっきりと結婚すると言ったね」と話すと、ジェジュンは慌てふためいた。

さらに、「2026年、ジェジュン結婚」というテロップとともに、スタジオの出演者たちは「『コンビニレストラン』最高。待っているぞ。お祭りだ」と喜び、AI生成画像まで加わって、盛り上がった。

（写真＝KBS 2TV）ジェジュン

映像の最後でも、父親は「息子が結婚することを願っている」と終始一貫した“結婚トーク”で、ジェジュンが良い伴侶に出会うことを願った。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

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