兵役中のNCT・ドヨン、マーク脱退の心境を明かす「ただ時が過ぎるのを待つのは…」 | RBB TODAY

兵役中のボーイズグループNCTのドヨンが、マークの脱退に関して心境を明かした。

去る4月3日、ドヨンは自身のSNSに「何ひとつ語らず、ただ時が過ぎるのを待つのは、自分らしくも、NCT 127らしくもないと思い、自分の言葉で気持ちをお伝えする」と長文のメッセージを投稿した。

【写真】入隊するドヨンのお見送りをしたマーク

彼は、「誰よりも愛している子であり、今も変わらず愛している子であるからこそ、長い間話し合ってきた」として、「『愛するマーク』の気持ちをすべて受け入れることに決め、最後まで応援することにした。マークの長年の本音と悩みを、偏見なく聞き入れていただけると、本当にありがたい」と明かした。

続けて、「当面の間、マークとともに歩むNCT 127の姿は見られないだろうが、いつか再びともにする姿をお見せできる、その瞬間がやってくるのならば、頑張って準備し計画する」と付け加えた。

左からドヨン、マ―ク

その一方で、「マークとメンバーの関係に対する疑念や憶測が生まれたら、耐えがたい悲しみと無念さがあると思う」として、「どうか10年以上の間、ファンとともに守ってきた僕たちだけの美しさを大切にさせてほしい」と呼びかけた。

（写真＝ドヨンInstagram）

シズニ（NCTファンの愛称）に対して、ドヨンは「どうしても感じてしまう喪失感や悲しみを無理になだめることはできないと思うが、それ以上に大きくなるこれからの幸せをプレゼントできるよう努力する」と伝えた。

なお、マークは同日、デビュー10年目にしてNCT 127、NCT DREAMの脱退と同時に、SMエンターテインメントとの専属契約を終了すると発表した。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

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