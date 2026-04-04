体の半分以上が脚…？aespa・ジゼル、ミニ丈パンツから伸びる美脚にファン衝撃「異次元」「長すぎ」 | RBB TODAY

aespaのジゼルが抜群のスタイルで視線を集めた。

ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ジゼル、ミニ丈パンツで“美脚全開”

公開された写真には、鏡越しに自撮りをするジゼルの姿が収められている。

白の長袖トップスにデニムのショートパンツを合わせ、すらりとしたスタイルを披露。特にミニ丈のボトムスから伸びるすらりと長い美脚が目を引く。

また、顔を捉えたカットでは、カメラを見つめるアンニュイな表情が印象的で、見る者を惹きつけた。

この投稿を見たファンからは、「愛してるえり様」「スタイル異次元」「脚長すぎる」「綺麗」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは、4月11日・12日に京セラドーム大阪、25日・26日に東京ドームでドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK：AXIS LINE in JAPAN［SPECIAL EDITION DOME TOUR］」を開催する予定だ。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトリリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

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