すき家、"三度付け焼き”のうなぎを使用した「うな牛」「うな丼」10日より販売開始！　 | RBB TODAY

すき家は10日午前9時から、「うな牛」と「うな丼」を全国で販売する。

すき家が「うな牛」「うな丼」を今年も販売

すき家のうなぎは、タレを付けて焼く工程を3度繰り返すことで、香ばしくふっくらとした蒲焼に仕上げているのが特徴。やわらかな身に甘めの特製うなぎダレが絡み、ごはんと合わせて楽しめる。別添えの山椒で味の変化をつけることもできる。

「うな丼」（並盛）980円（税込）

「おんたまうな丼」（並盛）1,050円（税込）

同時に販売される「うな牛」は、うなぎと、秘伝のタレで煮た牛肉を一度に味わえるメニュー。「おんたまうな丼」「山かけうな丼」に加え、単品メニューとして「うな牛皿」「うな皿」も展開する。

「山かけうな丼」（並盛）1,130円（税込）

「うな牛皿」（並盛）1,090円（税込）

価格は、「うな牛」が並盛1,190円（税込）、ごはん大盛1,240円（税込）、特盛1,890円（税込）、「うな丼」が並盛980円（税込）、ごはん大盛1,030円（税込）、特盛1,680円（税込）。「おんたまうな丼」は並盛1,050円（税込）、ごはん大盛1,100円（税込）、特盛1,750円（税込）、「山かけうな丼」は並盛1,130円（税込）、ごはん大盛1,180円（税込）、特盛1,830円（税込）となる。

「うな皿」（並盛）880円（税込）

このほか、「うな牛皿」は並盛1,090円（税込）、特盛1,790円（税込）、「うな皿」は並盛880円（税込）、特盛1,580円（税込）で販売される。

なお、販売終了時期は未定。一部店舗では価格が異なる場合がある。