こぼれ落ちそう…“世界で最も美しい顔”2位の韓国女優、胸元オープンドレスでボリューム感あらわ | RBB TODAY

女優のクララが、圧巻のグラマラスボディを披露した。

3月31日、クララは自身のインスタグラムを更新。上海で開催された授賞式「2026 Asian Marine & Boating Awards」に出席した際に撮影した写真を投稿した。

【写真】クララ、究極の爆裂“わがままボディ”

公開された写真には、中華風のディテールが施されたホルターネックドレスを纏ったクララの姿が収められている。

クララは、古典的な美しさを現代風に再解釈したスタイリングを披露。綺麗に編み上げたヘアスタイルに華やかなアクセサリーを合わせ、優雅な雰囲気を醸し出した。透明感のある肌と端正な顔立ちが成熟した美しさを引き立てている。ドレスからはボリューム感のあるボディラインや華奢な肩のラインが覗き、見る者の視線を奪った。

現在、中国の映画やドラマで活躍しているクララは、公式の場に登場するたびに華麗な着こなしを見せ、大衆の注目を集めている。

（写真＝クララInstagram）

なお、クララは2025年10月17日、2019年に結婚した在米韓国人実業家サムエル・ファン氏との離婚を発表した。クララと元夫は夫婦仲睦まじいことで知られ、2022年には約8億円の新居を構えたことでも話題となった。

◇クララ プロフィール

1985年1月15日生まれ。スイス出身の韓国系イギリス人で、国籍はイギリス。身長167cm。韓国でモデルとして活躍したあと、2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優に転身。以降、『お願い、キャプテン』（2012年）、『結婚の女神』（2013年）などに出演。アメリカのファッション誌『MODE』が選ぶ「世界で最も美しい女性100人」2014年版で2位にランクインしたことも。しかし事務所とのトラブルで、活動の拠点を中国に移すことに。2019年1月、マサチューセッツ工科大学（MIT）卒の実業家サムエル・ファン氏と結婚。2025年8月に協議離婚した。

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