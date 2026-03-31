これは反則…IVE・レイ、“ピチッ”とトップスで際立つグラマラス体型に視線集中「レベチすぎる」 | RBB TODAY

IVEのレイが、抜群のスタイルを披露した。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】これは反則…レイ、グラマラス体型

公開された写真には、ノースリーブのトップスにフレアパンツを合わせたレイの姿が収められている。タイトなトップスからはグラマラスなスタイルが際立ち、アンニュイな雰囲気とともに視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは「理想」「スタイルやばい」「かわいい」「最高」「レベチすぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、4月18日と19日に京セラドーム大阪で「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

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