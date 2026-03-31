えっ、布がない…？aespa・ニンニン、後ろ姿が衝撃の“大胆衣装”で視線強奪「ヤバイ」「あかーん！」 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、衝撃的なスタイリングを披露した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真の中でニンニンは、赤いノースリーブニットにオーバーサイズのボトムスを合わせたエッジの効いたスタイリングを披露。ダークトーンのヘアを無造作になびかせたクールな表情や存在感のあるアクセサリーが合わさり、挑発的なオーラを漂わせている。

何より目を引くのが、大胆なバックデザインだ。ニットの背中部分が大きく開いており、彼女の白く滑らかな背中があらわになっている。引き締まった後ろ姿のラインやくびれたウエストなど、抜群のスタイルで視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「ヤバイ」「えっ？」「美しすぎる」「綺麗な背中…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは4月11日・12日に京セラドーム大阪、25・26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

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