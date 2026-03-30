出すスタイル？過激ダンスで“公然わいせつ罪”と告発されたファサ、レースインナー見せドレスで魅了 | RBB TODAY

ガールズグループMAMAMOO出身の歌手ファサが、大胆なドレス姿で視線を釘付けにした。

去る3月28日、ファサは自身のインスタグラムを更新。

【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンス

キャプションには、「ありがとう」と綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのファサは、ピンク色の花柄ドレスを身に纏い、ポーズを取っている。身体に密着するデザインとオフショルダースタイルが、彼女ならではの雰囲気を強調している。

特に、ドレスの下に重ねられたランジェリーのディテールがアクセントとなっており、ファサらしい大胆かつ洗練されたファッションセンスを際立たせた。ここに短い髪とナチュラルなメイクが相まって、魅惑的な雰囲気を完成させた。

（写真＝ファサInstagram）

投稿を目にしたファンネットユーザーたちは、「ピンクのドレスがよく似合っている」「すごく綺麗！」「本当に美しいという言葉しか出てこない」など、熱い反応を見せた。

なお、ファサは2025年、デジタルシングル『Good Goodbye』で大人気を博した。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

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