柑橘とメロン主役のアフタヌーンティーが登場！リーベルホテル大阪で初夏の味覚フェア5月15日から開催 | RBB TODAY

リーベルホテル大阪は5月15日から7月16日まで、1階の「Cafe & Bar LIBER」で「Citrus & Melon Fair」を開催する。

フェアでは、レモンやオレンジなどの柑橘とメロンを使ったアフタヌーンティーのほか、パフェやジェラートを展開。初夏らしい果実の味わいを楽しめるメニューが揃う。

カクテルドリンク (左)翠風 (右)Pasionade

アフタヌーンティーでは、「オレンジと日向夏のムース」や「柑橘のパヴロヴァ」、「メロンとハーブのテラリウム」などを用意。ドリンクは、メロンとグリーンティーを合わせたカクテル「翠風（すいふう）」、パッションフルーツやグレープフルーツを使ったノンアルコールカクテル「Pasionado（パッショナード）」を提供する。

(左から)オレンジと日向夏のムース・柑橘のパヴロヴァ・メロンとアマレットのヴェリーヌ (下)ベルガモットのパンペルデュ 生ハムとメロン

「Citrus & Melon Soleil Afternoon Tea ~陽光あふれる初夏のプレシャスタイム~」の価格は、コーヒー・紅茶付きが5,000円、カクテル1種付きが5,800円（消費税・サービス料込）。数量限定で、4日前までの事前予約制となる。

パフェは2種類で、「パルフェ・シトロン『ジョーヌ・ノワゼット』」が2,000円（ショートサイズ1,000円）、「パルフェ・メロン『シトロン・ヴェール・エ・ココ』」が2,200円（ショートサイズ1,200円）。レモンやメロンに、ライムやココナッツなどを組み合わせた構成となっている。

パルフェ・シトロン「ジョーヌ・ノワゼット」 2,000円

パルフェ・メロン「シトロン・ヴェール・エ・ココ」 2,200円

ジェラートは、アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟の監修。「レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り」「ココナッツとライム 塩ナッツクランブル」は各650円で販売する。

レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り 650円

ココナッツとライム 塩ナッツクランブル 650円

提供時間は、アフタヌーンティーが12時から17時まで、パフェが14時から21時30分まで、ジェラートが11時30分から22時まで。店舗はJR桜島駅から徒歩約1分。営業時間は11時30分から22時までとなっている。