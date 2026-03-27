そんなに見つめないで…TWICE・ミナ、ドアップで際立つ“アンニュイ美貌”にため息「ヤバイ」「女神」 | RBB TODAY

TWICEのミナが、気品あふれる美貌でファンを魅了した。

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ミナ、ドアップで際立つ“アンニュイ美貌”

公開された写真には、ジュエリーブランド「boucheron（ブシュロン）」のアイテムを身に着けたミナの姿が収められている。ベアトップのトップスが、きめ細やかな素肌と美しいデコルテラインを際立たせ、ジュエリーの輝きをさらに引き立てている。

アップで撮影されたカットでは、ミナの端正な顔立ちとアンニュイな表情が印象的だ。エレガントな装いも相まって、芸術作品のような美しさを放っている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「女神」「そんなに見つめないで…」「ヤバイ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEは現在、6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。来る4月には、海外アーティスト史上初となる日本・MUFG STADIUM（国立競技場）での単独公演を開催する。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍だったが、現在は日本国籍。

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