“韓国で最もグラマラス”な女芸人、こぼれそうなボリュームが反則級！アスリート顔負けのスイムウェア姿 | RBB TODAY

韓国で“最もグラマラスな女芸人”と呼ばれるメン・スンジが、圧倒的なスタイルを披露して話題を呼んでいる。

メン・スンジは5月13日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿。

【写真】メン・スンジの反則級ボリューム

「パルナス（ホテル）に来ると、水泳選手が憑依しちゃうみたい？」というユーモア溢れるコメントを添えている。

公開された写真には、高級ホテル「グランド・インターコンチネンタル・ソウル・パルナス」を訪れた彼女の姿が写っている。メン・スンジは、自身の代名詞ともいえる驚異的なボリューム感が際立つスイムウェアを身に纏い、カメラを見つめて微笑んでいる。

特に、隠しきれないボリュームと、透き通るような美肌のコントラストが、見る者の視線を釘付けにした。

なお、メン・スンジは2013年にMBC第20期公開採用芸人としてデビュー。現在は演劇女優としても活動している。

（写真＝メン・スンジInstagram）

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生。本名キム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビュー。バラエティ番組『無限に挑戦』で、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして注目を集めた。芸人とは思えないビジュアルも特徴で、デート1回5億ウォン（約5000万円）の“パパ活”を一蹴し、話題になったことも。

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