TBS南後杏子アナ、『B.L.T.』で“素の姿”を届ける新連載「となりのなんごちゃん」がスタート！ | RBB TODAY

27日に発売された『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）にて、TBS・南後杏子アナウンサーの新連載「となりのなんごちゃん」がスタートした。

入社3年目の南後アナは『THE TIME,』や『王様のブランチ』などの番組を担当し、“なんごちゃん”の愛称で親しまれている。昨年のオリコンニュース「好きな女性アナウンサーランキング」では7位にランクインした。

TBSアナウンサー・南後杏子の新連載「となりのなんごちゃん」ロゴ

新連載は、隣にいるような近い距離感の人にしか見せない素の姿を届けるという意図から「となりのなんごちゃん」と命名された。普段の落ち着いたイメージとは異なる南後アナの隙を切り取り、本人が執筆する文章とともに掲載していく。

初回は本人の希望により、大型犬とふれあえる犬カフェでの撮影が行われた。犬たちとのふれあいの中で見せる、南後アナの豊かな表情の変化に注目したい。

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／上村透生

連載について南後アナは、「連載のお話をいただいたときはとても驚きましたが、自分のことを発信するのがちょっぴり苦手な私にとって、このような場をいただけたことはとてもありがたく、贅沢に感じています。いまだにむずがゆさはあるのですが、タイトルや内容などをB.L.T.の皆さんと考えていく中で、自分らしく、好きを広げ、深めていけたらなとわくわくが募っています。写真と文章という普段の仕事とは違う方法ではありますが、手に取ってくださる皆さまに楽しんでいただけるように頑張ります!」とコメントを寄せている。

「B.L.T.2026年5月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【筒井あやめ（乃木坂46）A 】

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「B.L.T.2026年5月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【森平麗心（乃木坂46）】

同誌の特別定価は1430円。表紙は乃木坂46の筒井あやめが飾り、別冊付録として筒井の両面超ビッグポスターが付属する。また、セブンネットショッピングの購入者特典として、筒井あやめ、弓木奈於、森平麗心（いずれも乃木坂46）、長谷川稀未（僕が見たかった青空）、田中沙友利（AKB48）、山本杏、松本日向のポストカードが用意されている。

「B.L.T.2026年5月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【長谷川稀未（僕が見たかった青空） 】

「B.L.T.2026年5月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【田中沙友利（AKB48） 】