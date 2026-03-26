韓国のダウン症女優が赤裸々恋愛トーク　家族の暴露に夫も思わずタジタジ？「5回した」 | RBB TODAY

画家で女優のチョン・ウネの恋愛歴が家族の口から明かされ、夫のチョ・ヨンナムが戸惑いを見せた。

3月25日、YouTubeチャンネル「ニオルグル_ウネさん」には、「純粋に愛だけをしていそうだったウネ＆ヨンナムさんの率直な新婚レビュー」と題した動画が公開された。

【写真】チョン・ウネのウェディングフォト

この日の映像では、チョン・ウネの過去の恋愛について自然な流れで話題が広がった。弟が「お見合いでうまくいったことはある？」と尋ねると、チョン・ウネは「ない」と答えたが、「ヨンナムさん（夫）に出会う前にはあった」と打ち明けた。

さらにチョン・ウネの母親が「今日は全部話す」と切り出し、過去の恋愛について一つひとつ明かし始めた。「5回くらい（恋愛）した。最初は中学生の頃だったかな」と当時のエピソードも語り、注目を集めた。

これを聞いていたチョ・ヨンナムは、何度も「やめて」と声を上げながら困惑した様子を見せ、笑いを誘った。

（画像＝YouTubeチャンネルキャプチャ）チョ・ヨンナム（左）とチョン・ウネ

一方でチョ・ヨンナムは「（自分は）施設で人気があったが、心を開いたのはチョン・ウネだけだった」と愛情を示し、母親も「2人は運命の相手」と話を締めくくった。

なお、チョン・ウネはダウン症、チョ・ヨンナムは発達障害を抱えており、2人は発達障害者向けの公共就労の場で出会い、約1年の交際を経て2025年5月に結婚した。

チョン・ウネとチョ・ヨンナムはバラエティ番組『同床異夢2－君は僕の運命』などを通じて新婚生活を公開し、多くの応援を集めている。

（記事提供＝OSEN）

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