「平壌冷麺のような…」BTS・J-HOPE、新曲『SWIM』を独特な表現で紹介！ワールドツアーにも言及 | RBB TODAY

BTSのJ-HOPEが、カムバックの知らせと共に今後の活動計画を明かした。

3月25日、J-HOPEは振付師カニ（Kany）のYouTubeチャンネル「gwang series」に出演し、除隊後にグループへ復帰する率直な心境を語った。

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J-HOPEは、今回のアルバムに計14曲が収録されていると説明。タイトル曲『SWIM』について「人生に訪れる苦難や逆境を受け入れ、乗り越えていく姿勢を込めた曲」と紹介した。特に曲の雰囲気を「平壌（ピョンヤン）冷麺のようにさっぱりとして、心地よく聴ける魅力がある」と独特な表現で例え、注目を集めた。

（画像＝YouTubeチャンネル「gwang series」）

さらに、グローバル活動に関する具体的なスケジュールにも言及。J-HOPEは、今年4月のソウル公演を皮切りに、世界34都市を巡るワールドツアーをスタートさせると発表した。彼は「メンバーと共にステージに立つのが楽しみだ」と語るとともに、「アーティストとして『スーパーボウル』のハーフタイムショーのステージに立つのが夢だ」という熱い抱負を露わにした。

動画内では、J-HOPEとカニが体を使って単語を説明するジェスチャーゲームを行い、息の合ったコンビネーションを披露。J-HOPEは持ち前の表現力を発揮してゲームに勝利し、視聴者に笑顔を届けた。一方、MCのカニは今回のエピソードを最後に番組が休止期間に入ることを報告。視聴者へ別れの挨拶を伝えた。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

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