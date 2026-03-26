あと数センチで…インナー露出で物議を醸したチョン・ソミ、ヒヤヒヤする背中の肌見せが話題 | RBB TODAY

歌手チョン・ソミが、大胆な後ろ姿を披露したドレスファッションを公開した。

去る3月25日、チョン・ソミは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには、「おはよう」という言葉とともに複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのチョン・ソミは、洗練された雰囲気を醸し出しつつ、カメラを見つめている。

特に目を引くのは、彼女の衣装だ。背中の線が完全にあらわにした黒色のバックレスドレスを着用し、シックで魅惑的な雰囲気を演出した。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

編みこみの金髪ロングと大胆な肌見せが調和し、スリムな身体の線を強調している。壁越しに振り返るポーズでは、人形のような目鼻立ちが際立っている。

また、チョン・ソミは写真とともに「今日は皆で走ろうか」というコメントを添え、彼女ならではの堂々としたエネルギーを伝えた。

この投稿を目にしたファンは、彼女の成熟した美しさと洗練されたファッションセンスに対し、さまざまな反応を寄せた。

なお、チョン・ソミはガールズグループI.O.Iのメンバーとして来る5月、約9年ぶりにカムバックする予定だ。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

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