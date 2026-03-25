「巨額脱税」や「失踪説」で話題集めたファン・ビンビン、『イカゲーム』監督との“意外な2ショット”に注目 | RBB TODAY

中国の女優ファン・ビンビンが、Netflixシリーズ『イカゲーム』のファン・ドンヒョク監督と撮影した写真を公開した。

3月24日、ファン・ビンビンは自身のSNSに「知性と創造性の美しい出会い（A beautiful gathering of minds and creativity）」というコメントとともに、ファン・ドンヒョク監督とのツーショットを投稿した。

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公開された写真には、親しげにポーズを取る2人の姿が収められている。シルバーのドレスに華やかなネックレスを合わせたファン・ビンビンと、メガネにカジュアルな装いで微笑むファン・ドンヒョク監督の姿が印象的だ。

この出会いは、香港で開催された「アジア・フィルム・アワード」の会場で実現したものとみられる。

（写真＝ファン・ビンビンSNS）ファン・ビンビン（左）とファン・ドンヒョク監督

ファン・ドンヒョク監督は、『イカゲーム』を通じて世界にKコンテンツの力を示した名監督で、現在は次回作『KOクラブ（Killing Old People Club）』（原題）の準備を進めている。

一方、ファン・ビンビンは2018年の脱税スキャンダル後、約4カ月間にわたり消息が途絶え、「失踪説」も取り沙汰された。

これについて本人は2023年のインタビューで「心を落ち着かせる時間だった」と説明し、噂を否定している。なお、ファン・ビンビンは脱税の罪で8億8384万6000元（約200億円）の罰金が科された。

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