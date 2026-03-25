BTS・JIMIN、原宿エリアをジャック!?韓国発ヘアケアブランド「LADOR」大型広告が登場　ポップアップも開催 | RBB TODAY

BTSのJIMINが原宿エリアをジャックする。

韓国発のヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」は、ブランドアンバサダーを務めるJIMINのビジュアルを使用した交通広告を、3月23日から3月30日までの期間限定で原宿エリアに展開すると発表した。

【写真】JIMIN、ベッドに寝そべり色気爆発

本施策では、LADORの人気商品「パフュームヘアオイル」シリーズの新作「エンジェルミュゲ」の世界観を表現。清楚でクリーンなスズランの香りをイメージし、ビジュアル全体は透明感のあるブルーを基調としたデザインとなっている。

ブランドアンバサダーであるJIMINのビジュアルとともに、LADORが提案する洗練されたヘアケアの魅力を発信する。

東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅構内 ※イメージ画像

JR原宿駅竹下口改札内/表参道改札内 ※イメージ画像

期間中は、JR原宿駅や東京メトロ明治神宮前駅にて、駅構内の柱や階段などを活用した大規模広告を展開。原宿エリアを訪れる多くの人々に、ブランドの世界観を印象づける狙いだ。

期間中の原宿@cosme TOKYO外観イメージ

ブースイメージ

また、原宿の@cosme TOKYOでは、3月25日から30日までの期間、ポップアップイベントを開催予定。トレンドの発信地である原宿エリアで、交通広告とポップアップを同時に展開することで、ブランドの世界観をより多くの来訪者に体感してもらう考えだ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【画像】JIMIN、配信中に放送事故!? 「なんで透けてるの？」

■【写真】JIMIN、はだけシャツから“タトゥー”チラリ

■【写真】軽すぎ？JIMIN、体重を公開