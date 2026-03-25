BTS・JIMIN、体重を公開！徹底した自己管理と「髪の毛まで踊る」パフォーマンスでファン急増中 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのJIMINが、徹底した自己管理と圧倒的なパフォーマンスで、世界中でファンを増やしている。

3月25日、JIMINは自身のSNSを通じて、メンバーのVとともにトレーニング中の近況を公開し、注目を集めた。

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公開された写真のなかのJIMINは鏡越しに自撮りをしており、Vはその横で親指を立て、温かいチームワークを示した。

特にJIMINは、体重計に表示された「59.7kg」という数値を自ら撮影し、活動中も休むことのない徹底した自己管理を見せた。

JIMINは現在、BTSのカムバックと相まって話題になっている。BTSは去る3月20日の5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースに続き、21日には光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブを開催した。この日、JIMINは金色の長髪スタイルで登場し、会場を一瞬にして虜にした。

（写真＝JIMIN Instagram）写真左：左からJIMIN、V

ステージ直後、SNSなどではBTSのメンバーたちの磨きのかかった美しさや安定した歌、パフォーマンスの実力に対する称賛で埋め尽くされた。

特にJIMINは、激しく踊るなかでもなびく長い金髪がパフォーマンスの一部のように見えたようで、「髪の毛まで踊っている」と絶賛され、ミームまで生まれた。

（写真提供＝OSEN）JIMIN

なお、韓国でのカムバックステージを成功裏に終えたBTSは、本格的に海外での活動に乗り出す。来る3月26～27日、アメリカ・NBCの人気トーク番組『ザ・トゥナイト・ショー』に出演し、新曲を披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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