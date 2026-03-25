またも「痩せすぎでは」と心配の声　“激ヤセ女優”が出るたび繰り返される韓国スターの健康不安説 | RBB TODAY

またまた「痩せすぎでは」と心配の声が広がった。

韓国芸能界では、女優が急にほっそりした姿で現れるたびに、“健康不安説”がほとんどお決まりのように浮上する。いま心配の声を集めているのはキム・ジウォンだ。

【写真】激やせ…キム・ジウォンに心配の声

彼女は海外スケジュールのため仁川空港からミラノへ出国した際、リラックス感のある装いで生き生きとした表情を見せていた。

ところが、そのわずか2日後の3月24日、ファッション誌『VOGUE Hong Kong』の公式SNSに掲載されたイベント映像では、顔まわりがほっそりし、鎖骨や首元、細い腕が強調されたことで、「なんでこんなに痩せたのか」「あまりにも細くて心配」といった反応が相次いだ。

もちろん、照明や衣装、撮り方ひとつで印象は大きく変わる。それでも、“急に痩せたように見えた瞬間”が話題になっている。

（写真＝OSEN、『VOGUE Hong Kong』SNS）キム・ジウォンの変化

「心配しないでほしい」と本人が回答も

パク・ミニョンもまた、似たような心配を呼んだ一人だ。

昨年9月、ドラマ『コンフィデンスマンKR』の制作発表会にスリムドレス姿で登場すると、肩の骨が浮き出るほどの細さが目を引き、健康不安説まで浮上した。

（写真提供＝OSEN）『コンフィデンスマンKR』制作発表会に参加したパク・ミニョン

パク・ミニョンといえば、2024年のドラマ『私の夫と結婚して』で余命わずかな人物を演じるため、実際に37kgまで体重を落としたことでも話題になった。

その前例があるだけに、今回の変化にも敏感な反応が集まったのだろう。もっとも、彼女はその翌日、自身のインスタグラムで「私は健康だ。心配しないでほしい。1日3食きちんと食べている」と説明。役作りのためのダイエットと過密スケジュールが重なったと明かし、自ら不安を打ち消した。

一方で、体型変化に明確な理由があるケースもある。

ハ・ジウォンは現在出演中のドラマ『クライマックス』（原題）で新しい役柄を演じるため、自分の“健康的なイメージ”をあえて消す方向で体を変えたと語っている。

（写真提供＝OSEN）ハ・ジウォン

強い運動やウエイトで筋肉を小さくし、ストレッチで細く長く見せるようにしたという。もともと引き締まった体と健康美の印象が強い人だけに、その変化は余計に目立ったのかもしれない。

女優の体型変化は、どうしても“本人の事情”より“見た目のインパクト”が先に広がりやすい。

ただ、この流れは“激やせ”だけに限らない。過去にはク・ヘソンのように、少しふっくらした姿で健康不安説に包まれたケースもあった。逆にハン・ソヒ、ユイのように、痩せて見える写真や映像だけで「大丈夫？」と心配された例もある。

要するに、女優は太っても痩せてもすぐ話題になるのだ。

結局のところ、女優の体型変化はそれだけで注目を集めやすい。とくに“急に痩せたように見える瞬間”は、作品やイベントそのもの以上に話題をさらってしまう。今回もまた、そんな韓国芸能界のお決まりの流れが繰り返された。

ただ、その“お決まり”の裏には、女優たちが常に見た目の変化を細かく監視され続けるという、少し重たい現実も透けて見える。

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