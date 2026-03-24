Cocomi、ミニスカ×タートルで際立つ美脚と曲線美！何気ない風景が“映画のワンシーン”のよう | RBB TODAY

モデルのCocomiが23日、自身のインスタグラムを更新し、ドラマチックなオフショットを公開した。

投稿では、体のシルエットが美しく際立つタイトなグレーのタートルネックに、デニムのミニスカート、黒のブーツを合わせたコーディネートを披露。ミニスカ×タートルの組み合わせで、スラリとした美脚と曲線美が際立つスタイルだ。トレードマークの腰まで届く黒髪のロングヘアが風に揺られ、印象的な一枚に仕上がっている。目を細めた無邪気な笑顔からは、どこか母・工藤静香を思わせる面影ものぞく。

背景は雑木林とガードレールという何気ない風景ながら、まるで映画のワンシーンのようなドラマチックな雰囲気を漂わせている。Cocomiは「快晴。」とシンプルな言葉を添え、爽やかな空気感を伝えた。

※Cocomi、ミニスカ×タートルで際立つ美脚と曲線美（Cocomiの公式Instagramより）