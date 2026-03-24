韓国人高校生の“黒人コス”を人種差別だと非難し炎上→活動休止…ガーナ人タレントが語った後悔 | RBB TODAY

韓国で活動するガーナ出身のタレント、サム・オキアが、2020年の人種差別論争から約5年にわたる空白期間を振り返り、後悔と謝罪の念を伝えた。

サム・オキアは最近、韓国メディア『聯合（ヨンハプ）ニュース』とのインタビューで、当時について、「最も大きな感情は、後悔だ。別の方法でアプローチしていれば、ずっと良い結果があったと思う。当時は非常に考えが浅く、申し訳なかった」と語った。

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彼は、議政府（ウィジョンブ）高校の“棺桶少年団”（棺を運ぶ際に踊る独特の文化をモチーフにしたミーム）の卒業写真を人種差別だと批判し、逆風にさらされた状況に言及し、「生徒たちが（黒人を差別しようとする）悪い意図をもってやったわけではなく、面白がって真似したものだったのに、本当に申し訳なかった」と明かした。

（写真＝ユーチューブ）サム・オキア

この事件以降、過去の番組での言動やSNSでの論争までが再注目され、悪評判が広まり、彼は事実上、番組活動中断に追い込まれた。

テレビ復帰については、慎重な立場を示している。代わりに、ユーチューブやTikTokなどの個人コンテンツの活用といった新しい方向性を模索中だ。特に、韓国とガーナの料理や発展などをテーマに構想を練っている。

なお、サム・オキアはバラエティ番組『アブノーマル会談』『チンチャサナイ』などで活躍した。

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