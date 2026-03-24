短すぎない…？aespa・ニンニン、“超ミニ丈”で太もも全開！バスタブで見せた大胆ポーズに悶絶 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、大胆な姿で魅了した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真でニンニンは、カーキのトップスにレザーのショートパンツを合わせたシンプルな装いを披露。タイトなスタイリングが彼女の引き締まったボディラインを際立たせ、抜群のスタイルで視線を奪った。

空のバスタブの中で撮影されたカットでは、ショートパンツからスラリと伸びる美脚を惜しげもなく披露。大胆なポーズと完璧な脚線美で魅了した。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「脚なっが」「短すぎない…？」「本当に女神」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは4月11日・12日に京セラドーム大阪、25・26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

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