「10年経っても英語ができない子たち」BTSに辛口コメント？女優チョン・ジヒョン姑の投稿が話題 | RBB TODAY

女優チョン・ジヒョンの姑であり、ファッションデザイナーのイ・ジョンウが、BTSへの率直な“ファン心”を見せ、話題を集めている。

イ・ジョンウは3月21日、自身のSNSを通じて、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で開催されたBTSのカムバックショー「ARIRANG」の現場映像や写真を公開した。

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普段からSNSで積極的に発信している彼女は、今回も率直な感想を添え、注目を集めた。

問題となったのは、動画とともに投稿されたコメントだった。イ・ジョンウは「英語ができるリーダーと、10年経っても英語ができない子たち」と、やや踏み込んだ表現を残した。

続けて「それでもみんな愛してる」とコメントし、BTSを象徴する紫色のハートの絵文字やハッシュタグを添えて、愛情を示した。

（写真提供＝OSEN）3月21日のBTSのライブの様子

この投稿が公開されると、ネット上では賛否が分かれた。一部のユーザーからは「公開SNSにあえて否定的なニュアンスの言葉を書く必要があったのか」「韓国語の地位を高めたグループなのに表現が不適切だ」といった声が上がった。

しかし、思わぬ“展開”もあった。このコメントは、過去にBTSのメンバーたちがライブ配信中に、自らをユーモラスにいじり合いながら交わした発言だったのだ。これに気づいたファンたちは「メンバーの細かい発言まで覚えている“ガチファン”の証」「愛情のこもった冗談にすぎない」として、イ・ジョンウのファン心を擁護した。

イ・ジョンウはこれまでも、嫁のチョン・ジヒョンと俳優カン・ドンウォンの共演を「私の最推しの組み合わせ」と応援するなど、飾らない発信で話題を集めてきた。

なお、イ・ジョンウの息子で、チョン・ジヒョンの夫であるチェ・ジュンヒョク氏はアルファ資産運用の代表を務めている。チョン・ジヒョンは2012年にチェ・ジュンヒョク氏と結婚し、2人の息子を育てている。

（記事提供＝OSEN）

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