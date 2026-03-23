BTS、完全体カムバックで世界席巻！新曲『SWIM』がSpotifyで2日連続1位の爆発的ヒット | RBB TODAY

完全体でカムバックしたBTSの新曲『SWIM』が、世界中のチャートを席巻している。

BTSの新アルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』は、グローバルストリーミングプラットフォーム「Spotify」の「デイリートップソング・グローバル」で、3月20日～21日付の2日連続で1位を獲得した。

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収録曲『Body to Body』は2位にランクインし、2曲ともに2日連続でトップ圏を維持した。

アルバム収録曲全体の存在感も際立っている。『Hooligan』（4位）、『FYA』（5位）、『NORMAL』（6位）、『Aliens』（8位）、『2.0』（9位）、『Like Animals』（10位）、『Merry Go Round』（11位）、『they don’t know ’bout us』（12位）などが同チャート上位に並んだほか、『One More Night』（17位）、『Please』（19位）、『No. 29』（21位）、『Into the Sun』（22位）まで幅広くランクインし、グローバルチャートで強い存在感を示した。

韓国国内での反応も熱い。タイトル曲『SWIM』は、MelonとBugsの21日付デイリーチャートで1位を記録。さらに、Melon、Bugs、Genieなど韓国主要音源サイトのリアルタイムチャートでも、23日10時時点で1位を維持するなど、人気の高さを証明している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

『ARIRANG』は3月22日、日本のオリコン基準で54万枚を売り上げ、「デイリーアルバムランキング」1位に直行した。また、23日付のHANTEOチャートによると、発売からわずか3日で累計販売数400万枚を突破し、3日連続でデイリーチャート1位を守った。

新アルバムに対する批評家の評価も高い。イギリス紙『ガーディアン』は「今回のアルバムは、世界最大のポップ現象の地位にふさわしい作品だ」と評している。

なお、BTSは3月20日に『ARIRANG』をリリースし、翌21日には光化門（クァンファムン）広場一帯で「BTS COMEBACK LIVE : ARIRANG」を開催し、カムバックの幕を開けた。

24日にはSpotifyと協業し、アメリカ・ニューヨークで「Spotify X BTS : SWIMSIDE」を開催。この日、BTSは現地ファンと対面し、新曲のステージを披露する予定だ。

続いて25日～26日には、アメリカNBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演する。

（記事提供＝OSEN）

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