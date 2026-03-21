「せめて歌は頑張る」BTS・RM、自ら怪我の状態を公開…復帰公演を前に悔しさあらわに | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバーRMが、足首の怪我の状態を自ら公開し、ファンを心配させた。

去る3月20日、RMは自身のSNSに「（泣）」という短い言葉とともに、ギプスをした足の写真を掲載した。公演のリハーサル中に負傷後、現在の状態を自ら伝えたものだ。

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これに先立ち、RMは3月19日のカムバック公演のリハーサルで足首を痛めた。病院の精密検査の結果、外脛骨の捻挫および靭帯の部分断裂と距骨挫傷との診断を受け、最低2週間は動きを控え、回復に集中すべきであると、医療スタッフの所見を得た。

これに対し、所属事務所BIGHIT MUSICは「怪我の悪化を防止するため、カムバックショーでのRMの動きを最小限にすることに決定した」として、「ステージにおいて振り付けなど、一部のパフォーマンスは制限される予定だ」と明らかにした。

（写真＝左からBIGHIT MUSIC、RM Instagram）

RM自身もライブ配信を通じて、「あの日はいつも以上に頑張って練習したのに、怪我してしまった」として、「すぐにパフォーマンスをお見せするのが難しくて、残念だ」と打ち明けた。

それでも、「カムバックステージには必ず立つ」として、「歌唱だけでも最善を尽くして、ファンと対面する。コンサートでは、もっと良い姿をお見せする」と強い意志を示した。続けて、「深刻な怪我ではないが、気を配りながら管理している」と付け加えた。

なお、BTSは3月21日にソウル光化門（クァンファムン）広場で「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催し、新曲のステージを披露する予定だ。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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