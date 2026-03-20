「天才？」Stray Kids・フィリックス、“ウサ耳”姿にファン悶絶…あの世界的スターとの共演も！ | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが、キュートな魅力を放った。

フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、映画『ズートピア』のキャラクター、ジュディ・ホップスのウサギ耳カチューシャを着用したフィリックスの姿が収められている。微笑みながらカメラを見つめる可愛らしい表情が、ファンの心をときめかせた。

また、ディズニーを代表するスーパースター・ミッキーマウスとの2ショットも公開され、「スターの共演」として注目を集めた。

投稿を見たファンからは「天才？」「可愛すぎる」「うさ耳似合うね」などのコメントが寄せられている。

（写真＝フィリックスInstagram）

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは3月28日・29日、4月4日・5日に仁川・インスパイアアリーナで、6度目となる公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催する。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

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