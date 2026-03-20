SEVENTEENの“新ユニット”・ディエイト×バーノン、圧巻オーラでファッション誌に登場「原動力はCARAT」 | RBB TODAY

SEVENTEENの新ユニット・ディエイトとバーノンが、洗練されたオーラでファッション誌の表紙を飾った。

ファッションライフスタイルマガジン『Allure Korea』は、ディエイトとバーノンとともに撮影した4月号の表紙を公開した。

【写真】バーノン、“青春映画”の主人公のようなビジュアル

写真の中で2人は、自由な青春の瞬間を力強く深い眼差しで表現。自然に乱れたヘアスタイルやそばかすを演出したメイク、ほのかに漂うダークな感性からは、飾らない2人ならではのエネルギーが際立っている。

撮影とともに行われたインタビューでは、2人のケミストリーと、CARAT（ファン名）への率直な愛情が伝わった。

（写真提供＝『Allure Korea』）上からディエイト、バーノン

ディエイトは「バーノンとは自分の中国EP『STARDUST』の制作を一緒に行ったことがある。志向する音楽性や表現したいメッセージがよく合う」と語った。バーノンも「（ディエイトは）自分の短所を補ってくれる存在だ」とし、「自分もヒョンにとってそんな存在になりたい」と付け加え、2人の強い絆をうかがわせた。

アーティストとしてのエネルギーの源を問われると、バーノンは「特別で良い結果を見せたいという気持ちが、最も大きな原動力になる」と語り、制作への情熱を明かした。ディエイトは「最大の原動力はCARATだ。ファンの皆さんがいるからこそ、これからも前に進もうとする力が生まれる」と話した。

（写真提供＝『Allure Korea』）

ディエイトとバーノンのさらなる写真とインタビューは、『Allure Korea』4月号および公式サイト、SNSで確認できる。

なお、ディエイトとバーノンは今年6月のリリースを目標にユニットアルバムの準備を進めている。

また、2人が所属するSEVENTEENは、3月21日にブラカンのフィリピン・スポーツ・スタジアムで「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA」を開催する。続いて4月4～5日には仁川アシアード主競技場でアンコールコンサートを行い、約7カ月にわたって展開されたワールドツアーの締めくくりを飾る予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのヒップホップチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

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