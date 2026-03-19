再結成を発表した“伝説のグループ”I.O.I、10周年を記念し5月にカムバック！「ジャケット、MV撮影完了」 | RBB TODAY

再結成を果たしたガールズグループI.O.Iが、デビュー10周年記念の新アルバム制作を本格化させている。

I.O.Iは、最近ジャケット写真およびMVの撮影をすべて終え、5月のカムバックに向けて期待を高めている。

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メンバーたちは多彩なコンセプトを完璧にこなし、長年のブランクを感じさせないほど息の合ったパフォーマンスを見せたという。変わらぬチームワークはもちろん、メンバー同士の相性が自然に引き出され、撮影現場は終始和やかな雰囲気に包まれていたと伝えられている。

（写真提供＝各所属事務所）

活動当時、アルバムごとに多様なコンセプトを披露し、唯一無二のグループカラーを構築してきたI.O.Iがデビュー10周年を迎え、どのようなビジュアルとコンセプトを見せるのか、世界中のファンから熱い視線が注がれている。

また、I.O.Iは最近、単独コンサートツアー「2026 I.O.I Concert Tour: LOOP」の開催を発表し、大きな話題を呼んでいる。5月29日～31日の3日間、蚕室（チャムシル）室内体育館で開催されるソウル公演を皮切りに、バンコクや香港などアジアの主要都市を巡り、再結成を待ちわびていたファンに大きな感動を与える予定だ。

特に今回のコンサートは、つながりと循環の意味を込めた「LOOP」というタイトルを通じ、「終わったかのように見えた物語が再び繋がる」というメッセージを届ける。

なお、I.O.Iは2016年、Mnet『PRODUCE 101』を通じて国民投票により結成されたプロジェクトグループで、同年5月にデビューした。デビュー曲『Dream Girls』を皮切りに、『Whatta Man』『ノムノムノム』『ソナギ』など数々のヒット曲を世に送り出し、音楽番組1位や主要音源チャートの最上位圏を席巻、短期間で歌謡界を代表するガールズグループとしての地位を確立した。

（記事提供＝OSEN）

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