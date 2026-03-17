NCT・ジェミンがファンにプレゼントした商品券、“交換前にすでに使用済み”の真相が判明「申し訳ない」 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのジェミンがファンに贈った商品券の一部が、すでに“使用済み”となっていた騒動の真相が明らかになった。

韓国のディスカウントストア「イーマート（Emart）」の従業員によって、事前に引き出されていたのだ。

【写真】ジェミンがファンに30万円分の商品券を贈るも…使用済み？

先立って、ジェミンは3月14日、ホワイトデーを記念して有料ファンコミュニケーションプラットフォーム「bubble」を通じ、ファンにサプライズプレゼントを贈った。

彼は「本当は直接渡すべきだったが、カードの利用限度額の問題を解決するのに時間がかかった」とし、10万ウォン（約1万円）分の新世界（シンセゲ）モバイル商品券30枚をファンに送った。

しかし翌日、一部のファンが実物の商品券に交換するため店舗を訪れたことで問題が発覚した。イーマートの営業開始時間である午前10時より前に、慶尚北道・亀尾（クミ）市にあるイーマート亀尾店で一部の商品券がすでに交換された状態だったのだ。

（写真提供＝OSEN）NCT・ジェミン

これを受け、オンラインコミュニティやSNSでは、同店舗の従業員が権限を利用して商品券を先に使用したのではないかとの疑惑が広がった。

騒動が大きくなると、イーマートを運営する新世界グループは内部調査に着手。新世界グループは3月17日、「亀尾店の従業員が10万ウォン券9枚を事前に引き出していた事実を確認した」とし、「詳しい経緯については現在内部調査を進めている」と明らかにした。

続けて「イーマートを利用するお客様にご不便をおかけし申し訳ない」とし、「調査結果に基づき会社の基準と原則に従って措置を取り、再発防止のため商品券の発券および交換に関する管理基準を強化する」と付け加えた。

今回の騒動を受け、商品券の管理体制をめぐる問題にも注目が集まっている。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

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