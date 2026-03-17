「化粧していないとブサイクだ」aespa・ニンニン、“すっぴん配信”での悪質コメントに痛烈な返答で話題 | RBB TODAY

ガールズグループaespa（エスパ）のニンニンが、ライブ配信中に寄せられた悪質コメントに痛烈な一言で言い返し、話題を集めている。

「だから何？私はこういう顔だ」。すっぴん配信中に飛んできた心ないコメントに、ニンニンははっきりと反論した。

【画像】すっぴんで配信するニンニン

ニンニンは最近、「国際女性デー」を記念し、すっぴんのままライブ配信を行った。

この日、ニンニンは暗い室内でパジャマ姿のままファンと直接コミュニケーションを取った。すっぴんのナチュラルな姿に称賛のコメントが相次ぐなか、ある投稿者が「化粧していないとブサイクだ」という書き込みを残した。

これに対しニンニンは「だから何？私はこういう顔だ。おもしろくて仕方ない。ありのまま受け入れて成長しようって話をしているのに、『ブサイク』なんて言うのはおかしい。OK～私の話を聞いていないみたいだね。成長すればいい。他人を見て『ブサイクだ』なんて言うのはかっこよくない」と語った。

さらに「人はみんな違う顔をしているじゃないか。好みじゃないかもしれないけど、時間を使って『You’re ugly』なんて書くくらいなら、歌を1曲聴いたほうがいいんじゃない？」と痛烈に言い返した。

（画像＝オンラインコミュニティ）ライブ配信中のニンニン

この痛快な返答には、ニンニンを支持するコメントが相次いだ。

なお、ニンニンが所属するaespaは5月のカムバックを目標に新アルバムを準備中だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、aespaのメインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

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