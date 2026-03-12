精子提供で自ら“未婚の母”になった藤田小百合「結婚したい」 | RBB TODAY

韓国で活動するタレントの藤田小百合が、結婚への率直な思いを明かした。

3月11日、藤田は自身のYouTubeチャンネルを更新。

「『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』時代より強力になったゼンの無限体力、育児難易度は何点？」と題した動画を投稿した。

この動画には、かつてバラエティ番組『美女たちのおしゃべり』で共演したウズベキスタン出身タレントのグザルがゲスト出演した。

グザルが「私たち2人ともシングルじゃない。お嫁に行くつもりはあるの？」と尋ねると、藤田は「私はいつでも結婚したい」と率直に答えた。

続けて「どちらが先に結婚するか賭けようか」と提案し、「私が突然結婚することだってあるかもしれない。人生何が起こるか分からないし、隠している男がいるかもしれないよ」とジョークを飛ばした。

藤田の発言にチャンネルスタッフが驚いた反応を見せると、グザルも「なんでそんなに驚くの？ 私たち、言っていないことだってたくさんあるわよ」と加勢。スタッフが「結婚が決まったらコンテンツとして撮影させてほしい」と返すと、さらに大きな笑いが起きた。

1979年生まれの藤田は、『美女たちのおしゃべり』への出演で韓国で一躍有名になった。2020年には日本で精子提供を受け、未婚のまま息子のゼン君を出産。その後、バラエティ番組『スターパ파奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』でゼン君との日常を公開し、多くの韓国国民に愛されている。

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ。東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して顔を知らせた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。

