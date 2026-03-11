TXT・ヨンジュン、「MIU MIU」のランウェイにサプライズ登場！K-POP男性アーティスト“初”の快挙 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、パリ・ファッションウィークのランウェイにサプライズ登場した。

3月10日、ヨンジュンはフランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「MIU MIU」の2026年秋冬コレクションショーにモデルとして参加。K-POP男性アーティストとして初めて同ブランドのランウェイを歩くという快挙を成し遂げ、会場の注目を集めた。

ヨンジュンは、洗練されたブルー系の衣装にファー帽子を合わせたスタイリッシュな姿で登場。余裕を感じさせる表情と堂々としたウォーキングを披露すると、会場のあちこちでフラッシュが光った。ヨンジュンはフィナーレにも再登場し、観客から熱い拍手を浴びた。

（写真＝MIU MIU）ヨンジュン

ヨンジュンは「普段からファッションを通じて自分を表現することが好きなので、パリ・ファッションウィークのMiu Miuのショーに立てて光栄です。ステージで踊る時とは違う緊張感とときめきがありました。新しい挑戦を心から楽しめました。これからも様々な分野で素敵な姿をお見せできるよう努力します」と感想を伝えた。

ヨンジュンは、ファッション界と音楽界を横断するグローバルな活動を展開している。最近では「2026 ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の公式サウンドトラックに参加し、影響力を証明した。世界的ポップスターのBecky GやMike Towersと共にメイントラック『Make It Count』のプライマリーアーティストとして名を連ね、作詞・作曲にも参加。一部の歌詞を韓国語で歌い上げ、唯一無二の存在感を放った。

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、4月13日に8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースする。昨年、所属事務所BIGHIT MUSICと再契約を締結して以来、初の完全体アルバムとなるだけに、彼らが描く新たな章に熱い視線が注がれている。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった

