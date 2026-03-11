テレビ局のトイレで大喧嘩？GOT7・ジニョン、グループ活動時の裏話を告白「激しくやり合って…」 | RBB TODAY

GOT7のメンバーで俳優のパク・ジニョンが、グループ活動当時にメンバーと激しく衝突した過去のエピソードを公開した。

3月10日、YouTubeチャンネル「TEO」に、パク・ジニョンと女優キム・ミンジュがゲストとして出演した。

この日、MCのチャン・ドヨンからGOT7メンバーとの関係について尋ねられると、パク・ジニョンは「グループチャットはあるが、頻繁に連絡は取っていない。連絡をしなくても家族のような存在だ。たまに近況をチェックする程度だ」と語った。

続いてチャン・ドヨンが「GOT7は、ボーイズグループSHINHWAやSUPER JUNIORに匹敵するほど激しく喧嘩したと聞いた」と言及。これに対し、パク・ジニョンは「その通りだ。本当にたくさん喧嘩した」と素直に認め、笑いを誘った。

（写真＝「TEO」キャプチャ）パク・ジニョン（中）

喧嘩の原因についてパク・ジニョンは、「ダンスの振り付けで互いに軽く突く動作があるのだが、加減すべきところを次第に強く叩くようになる」とし、「叩かれた方が気分を害してやり返し、それに怒ってまた強く叩き返す…という負のループが続き、結局喧嘩に発展する」と打ち明けた。

特に彼は「テレビ局のトイレで喧嘩したこともある」と告白。「激しくやり合っていても、『本番の時間だ』となれば、すぐに笑顔でステージに上がった」と話し、現場を爆笑させた。続けて「1時間も経てば自然に仲直りする。一緒にご飯を食べながら笑い合って解決した」と付け加えた。

パク・ジニョンは「あの頃、徹底的にぶつかり合ったからこそ、今はもう喧嘩することもなく、より絆が深まったのだと思う」と、メンバーへの深い愛情をあらわにした。

なお、パク・ジニョンは現在、韓国JTBCの新ドラマ『愛の光』に出演し、俳優として精力的に活動している。同作は日本でもNetflixで配信中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジニョン プロフィール

1994年9月22日生まれ。韓国・慶尚南道出身。本名パク・ジニョン。身長177cm。2012年にドラマ『ドリームハイ2』で俳優デビュー。2014年に7人組ボーイズグループGOT7のメンバーとして正式デビューした。人気アーティストとして活躍する一方で演技力も高く評価されており、『青い海の伝説』（2016年）、『彼はサイコメトラー』『僕を溶かしてくれ』（2019年）などの人気ドラマで存在感を発揮。兵役のため2023年5月8日に入隊し、2024年11月7日に除隊した。

