「美の暴力とはこのこと」スジ、宮﨑あおいとの2SHOT公開！日韓美人女優の対面に反響続々 | RBB TODAY

日韓の絶世の美女、女優スジと宮﨑あおいが対面した。

去る3月8日、スジは自身のインスタグラムを更新。

【写真】宮﨑あおいと共演した韓国俳優

キャプションには、ラグジュアリーブランド「CELINE（セリーヌ）」のアカウントをタグ付けし、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、スジがフランス・パリで開催された「CELINE」の秋冬コレクションショーに出席したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝スジInstagram）左から宮崎あおい、スジ

写真のなかのスジは、ライダースジャケットが特徴的なオールブラックの服に身を包んでいる。なかでも目を引くのは、日本の女優、宮﨑あおいとのツーショットだ。笑顔で写る2人は、美しく輝いている。

投稿を目にしたファンからは、「ファッションウィークでの日韓交流が嬉しい」「美の暴力とはこのことです」「宮﨑あおいさんとスジさんが交わる世界線ありがとうございます」といった反応が寄せられていた。

なお、スジはドラマ『幻惑の恋』の公開を控えている。Disney＋で2026年配信予定だ。

◇ペ・スジ プロフィール

1994年10月10日生まれ。2010年デビューのガールズグループ、missAのメンバーとしてK-POP界の最前線を駆け抜けた。女優としての活躍も目覚ましく、2012年公開の韓国映画『建築学概論』では“国民の初恋”と称されるほどの人気を得た。現在は韓国を代表する女優として、多彩な作品に挑戦し続けている。

