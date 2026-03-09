Red Velvet・アイリーン、1年4か月ぶりソロカムバック決定！全10曲収録のフルAL『Biggest Fan』発売へ | RBB TODAY

Red Velvetのアイリーンが、自身初となるソロフルアルバムをリリースする。

アイリーンは3月30日、1stフルアルバム『Biggest Fan』をリリースする。昨年11月のソロデビューから約1年4か月ぶりとなる今回のカムバックに、ファンの期待が高まっている。

『Biggest Fan』は、同名タイトル曲『Biggest Fan』を含む多彩な魅力が詰まった全10曲で構成されており、全世界のリスナーから熱い反応が期待されている。

今回のアルバムは、長い間そばにいてくれたファンの変わらぬ応援の中で、アイリーンが彼女自身の“最も心強いファンとなり、強く成長していく旅路を深く描いており、一段と拡張されたアイリーンの音楽の世界を存分に堪能できる見通しだ。

アイリーンは2024年11月にリリースした1stミニアルバム『Like A Flower』で、初動販売量33万枚を達成した。HANTEOチャートやCIRCLEチャートの「リテールアルバム」でデイリー1位を獲得し、iTunes「トップアルバム」では全世界23地域で1位を記録。さらに、中国・QQミュージックのデジタルアルバム販売チャートでも1位を記録するなど、華々しいソロデビューを飾った。それだけに、今回のアルバムにも音楽ファンからの高い関心が集まりそうだ。

また、本日（3月9日）午前0時にアイリーンの公式YouTubeチャンネルで公開されたトレーラー映像は、「押すだけで完璧な状態にしてくれる」という架空のスイッチ広告をコンセプトに制作されており、独特な設定とアイリーンの新たなビジュアル変化が相まって、アルバムへの好奇心をかき立てている。

なお、アイリーンの1stフルアルバム『Biggest Fan』は、3月9日より各種オンライン・オフラインのCDショップで予約販売が開始される。

◇アイリーン プロフィール

1991年3月29日生まれ。本名はペ・ジュヒョンで、日本のファンからは「ペジュ様」と呼ばれることもしばしば。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリーダーおよびセンターを務めている。デビュー当初から優れた美貌で注目を集めており、CMにも引っ張りだこ。さまざまなブランドの広告モデルとして多方面に活躍中だ。

