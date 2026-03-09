教え子たちが性被害を告発、大学教授でもあった韓国俳優の8回忌…事情聴取の3日前に突然の別れ | RBB TODAY

俳優のチョ・ミンギさんがこの世を去ってから、8年の月日が流れた。

チョ・ミンギさんは2018年3月9日、ソウルの自宅マンションの地下駐車場で発見された。享年52。

【写真】“性接待”の強要を苦に29歳でこの世を去った韓国女優

故人は生前、清州大学演劇学科の教授も務めていた。だが、在職中に教え子たちからセクハラ（性加害）を行っていたという告発がなされ、いわゆる「Me Too」運動の加害者として立場で窮地に立たされていた。

当初、故人は疑惑を否定していたが、学生たちによる暴露が相次ぐと「私によって傷を負ったすべての被害者の方々に、心より深くお詫び申し上げる。今後、自らの過ちに対して法的・社会的なすべての責任を回避しない。遅ればせながらすべてを投げ出し、残りの人生は過ちを反省し、自粛して生きていく」と伝えていた。

しかし、故人は性加害容疑に関連した警察の事情聴取を3日後に控えたところで、突如この世を去った。A4用紙6枚分の“メッセージ”には「学生たちと家族に申し訳ない」という内容が記されていたという。その後、遺族の意向により解剖は行われず、葬儀も非公開で営まれた。事件は公訴権なし（被疑者死亡のため）として終結している。

（写真提供＝OSEN）チョ・ミンギさん

故人は1991年に映画『死の賛美』でデビューし、ドラマ『イルジメ～一枝梅』『エデンの東』『善徳女王』、映画『弁護人』など多数の作品に出演。遺作は2016年のドラマ『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』となった。

■【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優

■【写真】結婚式の4日後にこの世を去った韓国女優

■福岡出身の韓国人気女優がこの世去って5年