殺し屋たちがアクション×ダンス　佐久間大介主演『スペシャルズ』スポット4種公開 ヘルシンキ・シネアジア映画祭出品も決定 | RBB TODAY

佐久間大介（Snow Man）が映画初単独主演を務める『スペシャルズ』よりスポット4種が公開。また「ヘルシンキ・シネアジア映画祭」への出品も決定し、入場者特典第1弾が「スペシャルポストカード」となることがわかった。

本作は内田英治原案・脚本・監督による完全オリジナル作品で、殺し屋とダンスを掛け合わせた驚愕のダンスアクション・エンターテイメント。佐久間大介を主演に迎え、共演に椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが揃い踏みする。

『スペシャルズ』(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

この度4種類のスポット映像が一挙に解禁された。

アクション編

ダンス編

殺し屋たちのガンアクションとダンスが絡み合う迫力満点の「アクション編」、主題歌「オドロウゼ！」に合わせて殺し屋たちのダンスシーンを集めた「ダンス編」、スペシャルズと彼らのダンスの”先生”である明香との「実は泣ける」ストーリーを描いた「家族編」、そして、バラバラだった5人がダンスを通して団結する様子を描いた「絆編」。本作の魅力を4つの視点で切り取ったスポット映像となっている。

家族編

絆編

さらに本作が、フィンランドのヘルシンキで開かれるアジア映画専門の映画祭「ヘルシンキ・シネアジア映画祭」への出品が決定した。本映画祭は、ヨーロッパの中でも、観客にアジア映画の多様性と文化を紹介する、異色の映画の祭典として現地で愛されている。

また、3月6日（金）の劇場公開を記念して、全国の劇場にて入場者特典プレゼントの実施が決定。その第1弾として、「スペシャルズ」のスペシャルポストカードが3月6日（金）から3月8日（日）までの3日間限定で配布される。

『スペシャルズ』(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

「スペシャルズ」の5人がそれぞれ色鮮やかなカラースーツでビシッと決めたビジュアルが印象的なポストカードには、「Let's Dancing」の文字が記された拳銃のイラストもあしらわれ、殺し屋×ダンスという本作ならではのデザインが施されている。

『スペシャルズ』は3月6日（金）より全国にて公開。