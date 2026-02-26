「ギャルみ強くて可愛すぎ」iznaの日本人メンバー、東京ディズニーランドで“ミニーちゃん”に変身 | RBB TODAY

K-POPガールズグループiznaの日本人メンバー・マイが、キュートな“ミニーちゃん”に変身した。

マイは最近、iznaの公式インスタグラムに「Maaii Mouse」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaメンバー

公開された写真には、東京ディズニーランドを訪れたマイの姿が収められている。頭にミニーマウスの耳をつけ、ボリューム感のあるファーコートを羽織ったマイは、クールな表情とキュートなアイテムのギャップで視線を奪った。

投稿を見たファンからは「めっちゃキレイ…」「ギャルみ強くて可愛すぎ」「ミニーちゃん似合う」「一緒に行きたい～」などのコメントが寄せられている。

（写真＝izna公式Instagram）マイ

なお、マイが所属するiznaは、2月15日に愛知のIGアリーナで開催されたファッションイベント「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演し、日本のファンと対面した。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。

