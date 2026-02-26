IVE・ウォニョンの実姉が“恐怖のヒロイン”に　初映画出演で見せたチャン・ダアの別人級の姿 | RBB TODAY

IVE・ウォニョンの実姉としても知られる女優チャン・ダアが、ついにスクリーンデビューを果たす。

そのデビュー作となる、4月8日に韓国公開される映画『サルモクチ』（原題）がスチール写真を公開し、注目を集めている。

【比較写真】体型まで…姉チャン・ダア、ウォニョンとそっくり

『サルモクチ』は、ロードビューに正体不明の存在が写り込み、再撮影のために貯水池へ向かった撮影チームが、黒く深い水の中に潜む“何か”と対峙することで巻き起こる恐怖を描いた映画だ。

公開されたスチールには、奇妙な噂が絶えない“サルモクチ”へ向かう撮影チームのメンバーで、ソンビン役のユン・ジェチャン、セジョン役を演じるチャン・ダアの姿が収められている。

これまでチャン・ダアは、ドラマ『ピラミッドゲーム』や『かけがえのない私のスター』を通じて安定した演技力を証明してきた。『サルモクチ』でチャン・ダアは、撮影支援に来た別のチームメンバーであり、ソンビンの恋人で、ホラーチャンネルを運営する末っ子PDセジョンを演じる。

（写真提供＝Showbox）『サルモクチ』のチャン・ダア

セジョンは、再生回数の高いコンテンツを撮影できるという期待に胸を膨らませてサルモクチに同行するが、目の前で信じがたい光景を目撃した後、ソンビンとともに脱出を図る。

（写真提供＝Showbox）『サルモクチ』

チャン・ダアは「序盤の怖いもの知らずで堂々とした姿から、後半にかけてのさまざまな感情のグラデーションまで、多彩な一面を見せるキャラクターだ」と紹介しており、本作で見せる活躍に期待が集まる。

女優として着実にキャリアを積んでいるチャン・ダアが、初の映画出演でどのような演技を見せるのか、今から楽しみだ。

◇チャン・ダア プロフィール

2001年5月5日生まれ。本名はチャン・ジニョン。K-POPファンの間では、デビュー前から「ウォニョンよりも可愛いウォニョンの実姉」として知られる存在だった。ウォニョンがIZ*ONEで活動当時、近所の住民はチャン・ダアが活動していると誤解していたとの話も。2023年4月に広告に出演して芸能活動を開始。2024年2月のドラマ『ピラミッドゲーム』で女優デビューを果たした。

■【写真】チャン・ダア、“美デコルテ”輝くドレス姿「本物のお姫様かと…」

■【写真】IVE・ウォニョン、“胸元ゆるめ”ドレスから意外なボリューム感があらわに

■初手から難易度が高すぎる…「チャン・ウォニョンになる50の方法」本人直筆の“自叙伝”？