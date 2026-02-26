『日プ新世界』練習生も…「KCON JAPAN 2026」、スペシャルパフォーマー5組を追加発表！ | RBB TODAY

「KCON JAPAN 2026」のアーティストラインナップに、スペシャルパフォーマー5組の追加発表が行われた。

「KCON JAPAN 2026」は、5月8日から10日までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される。

【注目】ZB1ソン・ハンビン、「KCON」初のグローバルアンバサダーに！

今年の「KCON JAPAN 2026」は、グローバルファンの声を反映した参加型コンテンツと多彩なステージを通じ、より進化した「K-エクスペリエンス」を届ける予定だ。

今回追加で公開されたラインナップは、爆発的にグローバルファンを惹きつけている「成長型アイドル」8人組ボーイズグループの8TURN、『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生した6人組グローバルボーイズグループDXTEEN。

さらに、Mnetの日韓合同プロジェクト『UNPRETTY RAPSTAR: HIP POP Princess』から結成された7人組グローバルHIPHOPグループH//PE Princess、Mnetのグローバルバンドメイキングプロジェクト『STEEL HEART CLUB』から誕生した5人組グローバルバンドhrtz.wav。

そして、JO1・INI・ME:Iを輩出した日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の練習生を含む、計5組だ（※アルファベット順）。

KCONは2012年のアメリカ・アーバインを皮切りに世界各地で開催され、音楽を中心にKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築してきた。これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。

デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁や国境を越えたファンダムを形成しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を後押しするプラットフォームとして、グローバルK-POPフェスティバルとしての存在感を高め続けている。

以下、「KCON JAPAN 2026」アーティストラインナップ（計23組）

&TEAM、8TURN、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、DXTEEN、EVNNE、H//PE Princess、Hearts2Hearts、hrtz.wav、INI、IS:SUE、izna、JO1、KIM JAE HWAN、KickFlip、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmony、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生、TWS、ZEROBASEONE

