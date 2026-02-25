ILLIT、初ライブツアー「PRESS START」ソウル公演が全席完売！圧倒的なチケットパワーを証明 | RBB TODAY

ILLITが、圧倒的なチケットパワーを証明した。

2月25日、所属事務所BELIFT LABによると、ILLITのライブツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥’」（以下、「PRESS START」）のソウル公演のチケットが、メンバーシップ先行予約開始当日（24日）に全席完売を記録した。

「PRESS START」は、3月14日・15日にソウル・チケットリンクライブアリーナで幕を開ける。ILLITは、GLLIT（ファンダム名）に愛されている楽曲を披露し、多彩なステージを展開する予定だ。

ILLITは公演のたびにチケット完売の記録を更新し続けている。昨年開催されたファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY」のソウル公演も、先行予約だけで完売を記録した。また、神奈川や大阪で行われた同公演もチケットが早々に売り切れたため、視界制限席とスタンディング席が追加販売された。

ILLITは「PRESS START」を通じて、より多くのGLLITとともに新たな旅路を続ける。ソウル公演を皮切りに、6月13日・14日に愛知、20日・21日に大阪、29日・30日に福岡、7月18日・19日に兵庫、23日・25日・26日に東京で公演を開催し、その後、8月22日に香港で最終公演を迎える予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

