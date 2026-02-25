BTS・JUNG KOOK、「世界で最も有名な25人」に選ばれる！K-POP歌手唯一「国際的なアイコン」 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKが世界で最も有名な25人に選ばれた。

世界的に有名な人物や場所、文化コンテンツなどを紹介する情報サイト『World Famous Things』は、JUNG KOOKを「世界で最も有名な25人（Top 25 Most Famous Persons in the World）」のリストに含めた。

JUNG KOOKは18位にランクインし、K-POPアーティストのうち、唯一名を連ねた。

リストには、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、実業家のイーロン・マスク、アメリカのドナルド・トランプ大統領、歌手テイラー・スウィフト、ビヨンセ、ジャスティン・ビーバー、アリアナ・グランデ、ユーチューバーのミスター・ビースト、実業家のマーク・ザッカーバーグなど、音楽、スポーツ、政治、産業界を代表する人物が並んでいる。

『World Famous Things』は、JUNG KOOKについて「世界的に人気があり影響力のある音楽スター」と紹介し、「JUNG KOOKは強烈な歌声、魅力的な性格、そして優れたパフォーマンスで世界の多くのファンの心を掴んだ。韓国を越え、世界的に人気を博す国際的なアイコンだ」と評価した。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

また、「JUNG KOOKは『Seven』『3D』『Standing Next to You』といったソロ曲で海外チャート1位を獲得し、数十億人のファンに愛された」として、「こうした活動は、JUNG KOOKが単にグループの一員であるだけでなく、世界的に膨大なファン層を持つ強力でインディペンデントなアーティストであることを証明した」と説明した。

続けて、「2026年、JUNG KOOKは世界で最も有名で賞賛される若いアーティストの1人となるだろう。彼の音楽、才能、そして献身を通じてファンにインスピレーションを与えるだろう」と予想した。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、来る3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリース予定だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

