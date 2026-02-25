発覚まで1週間を要した訃報　韓国ヒップホップ第1世代を支えた47歳プロデューサー、突然この世を去る | RBB TODAY

韓国ヒップホップの第1世代を支えたプロデューサーが、この世を去っていたことが明らかになった。

その死は、仲間のSNSによってようやく伝えられた。

2月25日、歌謡界によると、Artisan Beats（本名ソ・ジェミン）さんが2月17日に亡くなっていた。享年47歳。

故人とともに活動していたラッパーらがSNSを通じて訃報を伝え、この事実が広く知られることとなった。

ラッパーのA-Jayは「ジェミン、30年間一緒に遊んでくれてありがとう。もう楽に休め」と追悼し、マイノスも「安らかに眠ってほしい、兄さん」と最後の別れの言葉を送った。

死因は公表されていない。

（写真＝不汗党Facebook）Artisan Beats

1979年生まれのArtisan Beatsさんは、ヒップホップグループ「Da Crew」のメンバーとして活動してきた。プロデューサーも務め、当時はArtisan Beatsではなく「サタン」という活動名を使用していた。

しかし、本人を除く家族全員がキリスト教徒であったため、「サタン」という活動名を捨て、「Artisan Beats」に改名した。

2014年にはBORN KIMとシングル『jimmy chu』をリリース。2015年5月には『春』というタイトルのプロジェクトEPを発表した。しかし痛ましい訃報が伝えられたことで、『夏』『秋』『冬』は発売されなかった。

