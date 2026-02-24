宇宙少女、デビュー10周年記念シングル『Bloom hour』MVティザー公開！幻想的な世界観に期待高まる | RBB TODAY

ガールズグループ宇宙少女（WJSN）が、新曲MVティザーを公開し、世界中のファンの注目を集めた。

2月23日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは宇宙少女の公式SNSを通じて、デビュー10周年記念スペシャルシングルのタイトル曲『Bloom hour』のMVティザーを公開した。

公開された映像には、メンバーがそれぞれの時間から抜け出し、どこかへ向かって歩みを進める姿が印象的に描かれている。多彩なシーンが交錯する中、逆さまに舞い散る花びらが時間の流れを象徴的に表現し、階段を上る姿や、手を取り合って前へ進む場面などが映し出された。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

満開の花に囲まれた空間にたどり着いたメンバーは、風に身を任せたり、降り注ぐ陽光を感じたりしながら自由を満喫。やがて一堂に会した宇宙少女は、同じ方向を見つめ、これまで異なる空間や雰囲気の中にいたメンバーたちが一つの物語としてつながるような印象的なシーンを完成させた。さらに、ろうそくが立てられたケーキが登場し、10周年という特別な意味を強く印象づけている。

幻想的でありながら胸を高鳴らせるメロディーは、宇宙少女特有の神秘的な雰囲気を余すところなく閉じ込めたような仕上がりで、グループの音楽カラーを改めて示した。短い映像ながらも強烈な印象を残し、楽曲に対する期待を一層高めている。

宇宙少女は、2月25日にデビュー10周年を迎え、ファンに向けたスペシャルシングルをリリースする。今作には、タイトル曲『Bloom hourr』と『Mirror』の全2曲が収録されている。宇宙少女とUJUNG（ファンダム名）が数々の季節を重ねながら積み上げてきた時間、そしてこれから見つめる未来への想いが込められている。

音楽活動にとどまらず、ドラマ、映画、ミュージカル、バラエティ、MCなど多方面で活躍し、着実に成長を遂げてきた彼女たちは、これまで散り散りだったシーンがひとつに集まるかのように、より強く揺るぎない物語を完成させることが期待される。デビュー10周年という節目の年を迎え、ファンの熱い関心が集まっている。

なお、宇宙少女のデビュー10周年記念スペシャルシングル『Bloom hour』は、2月25日午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

