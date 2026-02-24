NCT・ジェノ＆ジェミン、ユニットデビュー大成功！新曲『BOTH SIDES』で“最強シナジー”証明 | RBB TODAY

NCTのジェノとジェミンによるユニット・JNJMが、成功的なユニットデビューを飾った。

NCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』は、2月23日に各種音楽配信サイトを通じてリリースされ、タイトル曲『BOTH SIDES』のMVも同時公開された。

タイトル曲『BOTH SIDES』は、洗練されたサウンドと流麗なドラムビート、ウィットに富んだボーカルとラップが軽快に調和したHIPHOPダンスナンバー。“異なる2つの魅力で相手を惹きつける”というメッセージをユーモラスに表現した歌詞は、どちらか選べない“幸せな選択の瞬間”を描いている。

MVでは、相手の心を掴もうとするジェノとジェミンの対決をコミカルなストーリーで描写。街を歩くだけで周囲を魅了してしまう2人の圧倒的なビジュアルに加え、映画「オオカミの誘惑」や「華麗なるギャツビー」の名シーンを巧みにオマージュした演出も盛り込まれている。目が離せない展開で、ジェノとジェミンの魅力を存分に堪能できる作品として話題を呼んでいる。

また、NCT JNJMは1stミニアルバム『BOTH SIDES』で、韓国主要音源チャート・Bugs「リアルタイム」1位をはじめ、中国QQミュージック「デジタルアルバム」EP部門で1位、iTunes「トップアルバム」で世界17地域のTOP10入りを記録するなど、グローバルな人気を証明している。

なお、1stミニアルバム『BOTH SIDES』には、タイトル曲『BOTH SIDES』を含む全6曲が収録されており、エネルギッシュな一面から、より成熟した魅力まで、2人の多彩な音楽カラーが詰め込まれている。

◇ジェノ プロフィール

2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

